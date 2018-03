Sedanje razprave o stanovanjski zakonodaji se vrtijo predvsem okoli denarja in problematike upravnikov. Ta trend je treba preobrniti in dati na prvo mesto razne gradbene posege v blokih. Razbijanja, zlasti v večjih blokih, so tako rekoč stalno na »dnevnem redu«. Z vseh vetrov najeta delovna sila dela tudi razmeroma nekakovostno: kmalu po odhodu začne nekje zatekati, »fleke« imajo že v treh nadstropjih, zlepa pa ne more potem niti kamera ugotoviti, kje je razlog. Potem ugotoviš, da je mojster slabo nastavil tesnilo in pozabil zategniti matico… Še huje je, ko tak mojster prebije strop v kopalnici in spodnjemu padajo odkruški in prah v njegove prostore itd.

Najbolj moti seveda neznosen hrup, ki se sliši deset in več nadstropij daleč. Če se je zaustavila obnova Plečnikovega stadiona zaradi hrupa, ki moti okoliške prebivalce, lahko mirno sklepam, da je tu prizadetih stotisoče prebivalcev, kot sem že omenil. Obrtnikov in stanovalcev zaradi nestrokovnosti ogrožanje varnosti in statike objekta seveda skoraj ne moti; tu mora nastopiti stroka, kot je to tudi storil gospod Prebil v pričujočem članku z zgornjim naslovom (5. marca). Kajpak bi bilo »lepo«, če bi se kateri od upravnikov, ki so jim te težave njihovih članov/plačnikov znane, resno angažiral in si tudi tako pridobil »politične« točke ob sicer često »napetih« odnosih.

Najprej je tu seveda država, ki bi spričo stotin vsakdanjih problemov enkrat le morala najti energijo za ureditev, mirno lahko zapišem, zdaj že razrasle anarhije na tem področju. Saj gre za volilce, ki so zaradi neustreznih, neusposobljenih piscev zakonov in neadekvatne volje njihovih nadrejenih prepuščeni nasilju posameznikov, ki vidijo samo svoj interes. In kajpak gradbenikom, ki vidijo le denar, drugo pa jih ne briga. Seveda vsi izjavljajo, da vedo, kako in kaj, potem prerežejo celo armaturo in prebijejo glavno nosilno steno na hodnik.

Še enkrat pozdravljam odločitev Dnevnikovega uredništva, da se je lotilo teh težav prebivalstva, in ga pozivam/prosim, da te problematike ne opusti samo s tem člankom. Hvala.

Herman Graber, Ljubljana