»Zjutraj pridejo delavci, ostanejo do 16. ure in še dlje ter tolčejo, tolčejo. Z udarnim kladivom podrejo vso steno in vse se trese. V svoji bližini sem doživela, da so čez balkon v zgornjem nadstropju metali odpadni material na zelenico. Enako so počeli z odpadno vodo, ki so jo iz polnih veder zlivali čez balkon… Seveda to še sploh ni vse – tu so še izbijanje ploščic v kopalnicah in straniščih, zamenjava vodovodnih cevi, popolna prenova in zazidava balkonov, ustvarjanje teras pri kletnih stanovanjih s pripadajočo nadstrešnico, z udarnim kladivom v beton preluknjana stena za dv