Po predfestivalskih dogodkih minuli konec tedna – plesni delavnici kontaktne improvizacije, delavnici ročnega tiskanja s tehniko sitotiska ter performansu in odprtju razstave Kaj počnejo besede? kosovske umetnice Qëndresë Deda – se jutri začenja 19. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. V klubu Gromka ga bo pod večer, ko maske padejo, zagnal burleskno-kabarejski nastop slovenskega kolektiva Fem TV. Edini tradicionalni element večera bo dejstvo, da predstava ponovno uteleša pikro kritiko družbenoaktualnih tem, povezanih s spolom in spolnostjo, v ospredju pa bo parodija televizijskih šovov in informativnih oddaj.

Čeprav se zdi, da gradiva zlepa ne bo zmanjkalo, bo del predstave posvečen tudi podelitvi nagrade bodeča neža. Cvet ostrih trnov, ki v sklopu feministično-kvirovskega festivala uspeva že več let, bo šel znova v roke javne osebe, ki je v minulem letu nečastno napadla, ponižala in žalila druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti ali spolne identitete. »Njihov položaj jim daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. Če širijo seksistična stališča, s položaja moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti,« so prepričani rdečke in uredništvo spletnega portala spol.si, kamor je bilo mogoče prijaviti nečastno izjavo. Med letošnjimi nominiranci so tako žal mnogi novinarji, denimo Slavko Bobovnik, in politiki, kot je Karl Erjavec, nominacija pa ni ušla niti sodniku Boštjanu M. Zupančiču in tako rekoč abonentki, antropologinji Vesni V. Godina. Najbolj »žabotno« izjavo bo zvečer izglasovalo občinstvo.

Kaotično hrupna nenasitnost

Osmomarčevski četrtek prinaša ljubljansko Feministično turo, vodeni sprehod mimo zgradb, trgov, uličic, (redkih) spomenikov in obeležij, ki odstirajo zgodbe umetnic, kulturnic, arhitektk, družbenih aktivistk, učiteljic, nun, članic AFŽ, znanstvenic, bork za pravice žensk in še mnogih drugih znamenitih žensk, ki so zaznamovale prestolnico in regijo, a so dandanes žal večinoma pozabljene. Zvečer pa bodo z angažirano poezijo z odra kluba Tiffany udarile še Slam zverine, rjovele bodo seveda na temo spolnih stereotipov in zatiralskih družbenih praks.

Osrednjo skupinsko razstavo festivala PopredmeteNJE, na kateri se bosta v galeriji Alkatraz med drugim predstavljali slovenska slikarka Barbara Jurkovšek in angleška umetnica Michelle Wren, bo v petek pospremilo predavanje Katarine Radaljac na temo specizma (tj. diskriminacije na podlagi vrste) znotraj glasbene in zvočne umetnosti. Zvečer bo završalo še v klubu Gromka, kjer bo pred nočnim DJ-programom nastopil slovenski duo exxxxtra*porno, zobe pa bo pokazala tudi italijanska dragovsko-kvirovska performerka Senith.

Sobota bo še pred večernim umetniško-političnim performansom Et l’Europe alors (In torej Evropa), ki bo poskušal v Cirkusarni NaokRog združiti nekatera evropska protislovja, denimo egalitarne ideologije in izjemno diskriminatorne prakse, postregla z delavnico na temo kulture posilstva. Koncertni oder pa bo pripadel še švedskim pankericam Contorture, italijanskim pankrokericam Doxie in domačemu kaotično hrupnemu Pakt. Če bo kakšen feministični želodec ostal lačen, lahko to festivalskemu kolektivu že v nedeljo pove na poznem zajtrku v novem Anarhistično kvirovsko-feminističnem prostoru v tovarni Rog.