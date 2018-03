V petek in soboto so na podlagi odredbe sodišča policisti opravili hišno preiskavo pri obeh osumljenih, prav tako so z odredbo preiskali še vozilo. Pri preiskavah so našli še manjšo količino konoplje ter večjo količina denarja. Oboje so zasegli. Po zbranih obvestilih so policisti 32-letno sopotnico izpustili na prostost, 32-letnega voznika pa privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Gram prepovedane droge, ki sta jo prevažala, na ulici dosega ceno med sedem in 10 evrov, kar pomeni da bi v »poulični - drobni« prodaji storilci za navedeno zaseženo konopljo lahko iztržili najmanj 35.000 evrov, v prodaji na debelo pa se cena kilograma konoplje giblje med 4000 in 6000 evrov, odvisno od kakovosti, so še navedli na policiji.