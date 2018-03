»Opozoriti želimo, da obstaja velika nevarnost, da se bodo zaradi enostranskih odločitev poslabšali čezatlantski gospodarski in politični odnosi, kar lahko ogrozi delovna mesta, naložbe in varnost na obeh straneh Atlantika. Ameriška podjetja zaposlujejo več kot 4,7 milijona delavcev v Evropi,« so danes zapisali v gospodarski zbornici.

Ob tem so navedli, da razumejo zaskrbljenost ameriške vlade glede globalnih presežkov jekla in aluminija, kar lahko škoduje zaposlovanju tako v EU kot v ZDA ter spodbudi nepoštene trgovinske prakse. A ta odločitve bi lahko vodila k povračilnim ukrepom EU in povzročila nekatere kršitve pravil Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

»Odziv na globalno presežne zmogljivosti jekla in aluminija zahteva usklajeno ukrepanje EU in ZDA. Enostranski ukrepi ameriške vlade ne bi rešili tega vprašanja in bi škodovali odnosom med Ameriko in Evropo, ki sta sicer največji trgovinski zaveznici,« je izpostavila generalna direktorica AmCham EU Susan Danger.