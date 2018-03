Popoviču je na prvi stopnji postojnsko okrajno sodišče zaradi nevestnega dela prisodilo pol leta pogojne zaporne kazni s poizkusno dobo enega leta, ob tem pa je sodišče oprostilo soobtoženo Majo Šviligoj Cernaz, takratno vodjo občinskega urada za nepremičnine.

Očitali so jima nevestno delo

Tožilstvo je obema očitalo nevestno delo, ker nista izpeljala nakupa Kompasovega kompleksa na Lazaretu. Občina je septembra leta 2008 namreč uveljavila predkupno pravico in sprejela ponudbo Kompasa MTS za nakup zemljišča, trgovine in restavracije na Lazaretu, nato pa posla ni izpeljala. Sodišča so kasneje dokončno razsodila, da mora občina Kompasu plačati celotno kupnino s stroški in zamudnimi obrestmi vred.

Po oceni okrajnega sodnika je postopek dokazal, da župan ni nameraval kupiti Kompasovega kompleksa, da za nakup ni niti poskušal zagotoviti denarja in da je zaradi tega občini nastala velika škoda.

S postojnskega sodišča so za Primorske novice pojasnili, da so sodbo po več poskusih vročili 22. januarja. Sodbo so odpravili 22. decembra, kar pomeni, da so jo poskušali vročiti kar mesec dni, na koncu pa so jo vročili pooblaščenki za sprejem pošte na koprski občini.