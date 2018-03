Ukinitev ZDŠ se je sprva vsem zdela precej preprosta, študenti se bodo pač odpravili v druge zdravstvene domove in si tam poiskali primerne specialiste. Mar je res tako zelo težko poiskati lastnega osebnega zdravnika v Ljubljani? Ali pa zobozdravnika – jih res nimamo na vsakem vogalu? Takšna vprašanja si zastavljajo ljudje, ki imajo tovrstne specialiste že vsaj deset let, ukinitvi prikimavajo, ob prvih samostojnih korakih v zdravstvenem sistemu pa so najverjetneje prav tako uporabljali zdravstveno oskrbo ZDŠ. Prednost tega, da so v eni stavbi specialisti z različnih področij zdravstva, je predvsem lažja dostopnost zdravljenja za študente. Vsi sistematični pregledi so opravljeni v neposredni bližini specialistov, tako da se brez težav takoj naročiš na potreben pregled. Vse to brez brezglavega letanja po Ljubljani in iskanja pravega specialista zase (ali še huje, iskanja tovrstnega specialista v domačem kraju).

Specialistke, zaposlene v ZDŠ, se že vrsto let ukvarjajo izključno s študenti, tako je tudi njihova oskrba boljša, kot bi bila kje drugje. Študentke pri ginekologu po navadi iščejo druge odgovore kot malce starejše ženske. Tudi nevarnost okužbe s spolnimi boleznimi je med študenti večja. Psihične bolezni, kot sta anksioznost in depresija, so zaradi stresnega načina življenja prav tako pogoste pri študentih – da ne bo pomote, tako kot kjer koli drugje sta tudi psihologinji v ZDŠ zasuti z delom.

Predstavljajte si, da bi se vsi študenti, ki so izgubili svojo osebno zdravnico oziroma dotičnega specialista, postavili v že zdaj dolge čakalne vrste. Ginekologi dandanes sprejemajo le nujne primere, drugi morajo čakati – koliko študentk bi tako ostalo brez želene kontracepcije? V že tako obremenjen zdravstveni sistem bi sprostili novo pošiljko ljudi. ZDŠ je bil ustanovljen z namenom, da omogoči lažjo dostopnost zdravstvene oskrbe študentom in s tem razbremeni ljubljanske zdravstvene domove. To s čedalje rastočo študentsko populacijo postaja še pomembnejše.

Ti razlogi pričajo o pomembnosti uspeha peticije proti ukinitvi ZDŠ, da ne omenjam, da študentje predstavljajo delavce prihodnosti. Obstoj ZDŠ je za zdaj zagotovljen, vendar nikdar ne moramo vedeti, kdaj se bo nanj spet kdo spravil – kot bodoča študentka sem lahko zaskrbljena. Upravičeno.