Pisalo se je leto 2013 in pametne ure bi morale postati naslednja velika stvar. Govorilo se je o novih aplikacijah in novem pristopu h komunikaciji, pri čemer bo ura nadomestila mobilni telefon. Z napravo na zapestju naj bi opravljali večino pogovorov, jo uporabljali za glasovne storitve in si s tem olajšali življenja. Mnogi tehnološki zanesenjaki so zapovedovali, da končno prihaja pripomoček, kakršnega so uporabljali v znanstvenofantastični seriji Zvezdne steze.

Toliko let kasneje se to še ni zgodilo. Kvečjemu se je za večino velikih igralcev izkazalo ravno nasprotno – spoznali so, da pametne ure le niso takšen izdelek, ki bi ga človek nujno moral imeti, temveč zgolj dodatek za tehnološke privržence. Še podjetje Pebble, ki je bilo leta 2012 glasnik pametnih ur, je moralo priznati poraz. Po dveh izjemno uspešnih kampanjah zbiranja sredstev (na Kickstarterju so za dva modela ur zbrali več kot trideset milijonov ameriških dolarjev) so zaradi slabega poslovanja klonili in lani sprejeli prevzemno ponudbo tekmeca Fitbit.

Fitbit in Apple sta pravzaprav edina igralca, ki jima gre razmeroma dobro. Prodaja Fitbitovih pametnih ur in športnih zapestnic sicer tudi upada, vendar podjetje še vedno proda več kot petnajst milijonov naprav na leto, kar jih po nekaterih raziskavah postavlja na vrh lestvic po tržnem deležu. Res pa je, da so leto 2017 končali s poslovno izgubo 227 milijonov dolarjev in se jim je prodaja zmanjšala za približno 30 odstotkov. Za leto 2018 zato načrtujejo novo družino pametnih ur, s katerimi bodo skušali prepričati nekoliko širši spekter uporabnikov. Njihova poslovna filozofija namreč temelji na usmerjenosti v šport in spremljanje telesnih dejavnosti.

Pravo nasprotje je Apple. Uradnih prodajnih številk ne razkrivajo, vendar naj bi prodaja njihove edine pametne ure z modelom watch 2 zrasla za kar 50 odstotkov. Tako je vsaj zatrdil direktor Tim Cook na zadnji konferenci v San Franciscu. S tem naj bi ura dosegla tudi mejnik – postala je menda najbolje prodajana ura na svetu, saj je s prvega mesta izrinila švicarski Rolex.

Cinični analitiki ob tem sklenejo: »Nihče si ne želi nosljive naprave. Ali hočejo Applovo uro ali pa kaj ugodnega in enostavnega, za uporabo med športom,« piše Steve Kovach, novinar portala Business Insider.

Kaj pa android? Google nikakor ni nameraval manjkati pri novi razburljivi stvari – pametnih urah. Leta 2014 so pripravili platformo android wear in k sodelovanju hitro povabili velike partnerje, kot so Motorola, LG, Asus in Huawei. Od teh ostaja viden igralec le še LG. Po novem se v igri vse pogosteje omenja še kitajski Xiaomi. Samsung po drugi strani vztraja s svojim operacijskim sistemom tizen. Njihove pametne ure in zapestnice gear zagotovo sodijo med boljše na trgu, vendar prodajne številke po nekaterih ocenah kažejo le na pet milijonov prodanih naprav na leto.