V predzadnjem krogu rednega dela jadranskega tekmovanja so Ljubljančani dosegli šele deveto zmago na 21. tekmi, a sočasno četrto zapored v ligi in četrto zapored na gostovanjih. Že s tretjega gostovanja v Srbiji so se vrnili s točkama, kajti pred FMP so bili boljši že od Partizana in Mege Bemax, tako da jim od srbskih skalpov v tej sezoni ni uspelo dobiti zgolj tistega od Crvene zvezde.

Ko je Olimpija pred koncem tretje četrtine povedla za 17 točk (66:49), je kazalo na gladko zmago gostov iz Slovenije. A takrat je prišlo do težje poškodbe Jana Špana, ki je v boju za žogo dobil nenameren močan udarec v glavo in za trenutek celo izgubil zavest. Dvorano je zapustil na nosilih in so ga takoj z reševalnim vozilom odpeljali na podrobnejše preglede v bližnjo bolnišnico. Ti so pokazali, da je staknil težji pretres možganov in poškodbe obraznih kosti. Danes so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Ljubljano, kjer ga čakajo nadaljnji pregledi in postopki zdravljenja. Koliko časa bo odsoten z igrišč, pa za zdaj še ni znano.

Očitno je Španova poškodba njegove soigralce povsem vrgla s tira, kajti Beograjčani so v nadaljevanju naredili delni izid 20:3 in izenačili na 69:69. Toda končnica tekme je spet pripadla Olimpiji, ki je po številu zmag ujela FMP in Zadar (tekma manj). »Igralce moram pohvaliti za pristop in prikazano energijo. Skoraj 38 minut smo imeli energijo na ravni, kakršno si želim, na koncu pa smo zasluženo zmagali,« je dejal trener Zoran Martić. Igralec Roko Badžim je bil z 21 točkami najboljši strelec Olimpije in celotne tekme v Beogradu: »Tekma je bila zelo težka. Skozi celotno srečanje smo imeli prednost v svojih rokah, a tekmec ni popuščal. Vedno je našel moč, da se je vrnil v igro. A ko vse seštejemo, lahko ugotovimo, da smo bili boljši od gostiteljev in da smo zasluženo zmagali.«