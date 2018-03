Pri Miamiju je bil s 25 točkami vnovič najbolj učinkovit Dwayne Wade s 25 točkami. Za ekipo iz Kalifornije je Isaiah Thomas dosegel 29 košev, Julius Randle jih je dodal 25.

Odločilna je bila že druga četrtina, ko so gostje prvič povedli za več kot 10 točk. To prednost so Lakers nato držali do zadnjega dela, ko so ušli celo na dvajset točk prednosti in zanesljivo zmagali.

Kljub porazu Miami ostaja na osmem mestu v vzhodni konferenci. Svoj položaj bo ekipa s Floride skušala potrditi v soboto na domačem dvoboju z Detroitom.

Miami 113:131 Los Angeles