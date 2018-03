Drugouvrščena ekipa lige NHL in prva v zahodni konferenci Nashville je po podaljšku s 4:3 premagala Vancouver. Tekmo je po 43 sekundah podaljška odločil Calle Jarnkrok.

Montreal je bil s 6:3 boljši od New York Islanders, trikratni strelec v dresu kanadske ekipe je bil Alex Galčenjuk.

Colorado je s kar 7:1 premagal Minnesoto. Prvo ime tekme je bil Nathan MacKinnon, ki je vpisal dva gola in tri podaje.

Henrik Lundqvist je ob zmagi njegove ekipe New York Rangers proti Calgaryju s 3:1 na drugi tekmi zapored zbral 50 obramb ali več, kar doslej ni uspelo še nobenemu golmanu v ligi NHL. »Tekmecem smo tokrat pustili le 50 strelov, zato mu je bilo lažje zbrati 50 obramb,« se je na račun Lundqvista pošalil njegov soigralec Marc Staal.

Florida je slavila petič po vrsti, s 4:1 je bila boljša od Buffala. Carolina se je veselila zmage proti New Jerseyju s 3:1, Anaheim pa proti Columbusu s 4:2. Winnipeg je slavil proti Detroitu s 4:3, Vegas Golden Knights pa so morali priznati premoč Ottawi s 4:5. To je bil za Zlate viteze, ki so na zahodu na drugem mestu, tretji zaporedni poraz.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo v noči na nedeljo igrali proti Chicagu.