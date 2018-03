Tampa je z golom Coryja Conacherja v prvem delu povedla, a je Buffalu podaljšek priigral Evan Rodrigues. V drugi minuti podaljška je tekmo odločil Jason Pominville.

Po dveh golih Kevina Hayesa in zadetku Jimmyja Veseyja so New York Rangers v Vancouvru v 13. minuti tekme vodili že s 3:0, a pred koncem prvega dela so Kanadčani našli priključek in v drugem delu izenačili. Podobno je bilo v nadaljevanju, ko je Brock Boeser 46 sekund pred konca rednega dela gostiteljem z zadetkom za 5:5 priigral podaljšek. V nadaljevanju so bili vendarle srečnejši gostje iz New Yorka, za katere je po minuti in 22 sekundah dodatnega dela igre zadel John Gilmour. Blestel je tudi vratar Henrik Lundqvist, ki je zbral kar 50 obramb.

Manj uspešna je bila na gostovanju v Kanadi druga ekipa iz New Yorka - Islanders. V Montrealu so se gostitelji veselili zmage s 3:1, prav vsi goli pa so padli že v prvi polovici tekme. Bolj boleč je bil poraz za Islanders, ki za osmim mestom v konferenci in končnico zaostajajo za štiri točke, za Rangerse pa to postaja težko uresničljiva naloga, saj jih od končnice loči velikih že sedem točk.

Skupaj je bilo na sporedu pet tekem. Colorado Avalanche je ugnal Calgary Flames s 5:2, St. Louis Blues pa Detroit Red Wings z 2:1. Ekipa iz Missourija se je z zmago prebila na deveto mesto na zahodu.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings se po prostem večeru pripravlja na domači obračun s Columbusom. Kralji po dveh zmagah z Las Vegasom nujno potrebujejo točke, da se učvrstijo med najboljšo osmerico zahoda, ki bo nastopila v končnici. Trenutno so na sedmem mestu, a naslednja zasledovalca zaostajata le točko, tretji in četrti pa dve. V podobnem položaju je tudi tekmec, ki je na osmem mestu na vzhodu.