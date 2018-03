Zaradi tega na Mestni občini Ljubljana ne morejo še točno napovedati, kdaj bo prvi del ceste zaključen in kdaj se bodo arheologi lotili raziskav na preostanku Gosposvetske ceste. Če bo vreme dopuščalo, pa bodo arheologi delo začeli predvidoma v drugi polovici tega meseca.

V Mestnem muzeju, ki vodi izkopavanja, ocenjujejo, da bodo arheologi za raziskovanje drugega dela Gosposvetske ceste potrebovali približno 40 delovnih dni. Kako bo v času arheoloških izkopavanj na tem delu Gosposvetske ceste urejen promet in ali bo cesta v celoti zaprta za promet, še ni odločeno, so povedali na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

»O spremembi prometne ureditve oziroma signalizacije na območju, obvozih in obhodih okoli delovišča bomo javnost pravočasno obvestili,« so zagotovili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.