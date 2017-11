Vodeni ogledi izkopavanj zdaj potekajo tudi na Gosposvetski cesti, kjer je zanimanje še večje: do začetka novembra se je javnih vodstev, ki jih arheologi organizirajo trikrat na teden, udeležilo že več kot 240 udeležencev. Zato so se v Mestnem muzeju Ljubljana odločili, da zagotovijo dodatne brezplačne termine, na katerih si bodo lahko udeleženci v družbi arheologov pogledali, kako potekajo arheološka izkopavanja. Vodstvi bosta v soboto ob 11. in 14. uri, v sredo, 22. novembra, ob 15.30, v soboto, 25. novembra, ob 11. in 14. uri ter v sredo, 29. novembra, ob 15.30. Vodstva so brezplačna in potekajo v slovenskem, po dogovoru tudi v angleškem jeziku. Udeleženci se morajo nanje prej prijaviti.