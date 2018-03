Tekmo na znamenitem Wembleyju so zasenčile številne prekinitve zaradi ogleda posnetkov spornih situacij na tekmi, kar je sprožilo val ogorčenja pri navijačih in v medijih. »Nisem prepričan, če je sistem res v pomoč nogometu,« so mediji povzeli trenerja Tottehama Mauricia Pochettina. Tudi dejstvo, da je Fernando Llorente na tekmi dosegel tri gole v 12 minutah, je zaradi zapletov z analizo ostalo takorekoč prezrto.

Že v prvem polčasu je sodnik Paul Tierney pregledoval več posnetkov in Tottenhamu razveljavil dva gola, tudi gol iz prostega strela, ki ga je sodnik dosodil šele potem, ko je na posnetku tik pred tem dobil potrdilo o prekršku. »Vsem je bilo v prvem delu malce nerodno,« je dejal Pochettino. Skupaj so sodniki kar pet doseženih golov dosodili šele po ogledu posnetka.

Video pomoč sodnikom v Angliji še v testni fazi

V nasprotju z nogometno tradicijo so morali nogometaši in navijači ob vsaki prekinitvi več minut čakati na ogled posnetka in sodnikovo odločitev. »Nogomet je tudi igra čustev in paziti moramo, da tega ne uničimo,« opozarja Pochettino in se sprašuje: »Ali bom še kdo kupil vstopnico za nogomet, če se po doseženem zadetku ne bo smel veseliti, ampak bom vsakič nekaj minut čakal na pregled posnetka?« In že pred njim sta imela podobne pomisleke trener Liverpoola Jürgen Klopp in strateg Manchester Uniteda Jose Mourinho.

»Na srečo gostiteljem to ni pokvarilo večera,« so zapisali pri BBC. Drugi mediji so bili ostrejši. Pri Independentu so tekmo poimenovali groteskni večer in sistem VAR ocenili za farso. The Telegraph je zapisal: »Če je bil to pogled v prihodnost, ko bodo stroji prevzeli igro in nič ne bo prepuščeno naključju, potem lahko navijači privarčujejo sredstva in lahko jih zamenjajo kar roboti.« Novinarji so svoje zapise lahko podkrepili tudi z glasnim negodovanjem na tribunah.

Video pomoč sodnikom je v Angliji še v testni fazi in Pochettino meni, naj tako tudi ostane: »Mislim, da smo si vsi, ki smo videli današnjo tekmo, enotni, da je vsaj v naslednji sezoni za VAR še prezgodaj.«