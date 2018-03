Kot so zapisali v Petrolu, jim je posel uspelo pridobiti predvsem po zaslugi dobrih referenc doma in v regiji. V Sloveniji namreč upravljajo z 22 omrežji za oskrbo s toploto, prvo fazo postopka optimizacije sistema daljinskega ogrevanja pa so izvedli tudi v bolgarski prestolnici Sofiji.

Pametna omrežja daljinskega ogrevanja je Petrol tako že zgradil ali pa jih še postavlja v Sofiji, Beogradu, Novem Sadu, Ljubljani, Mariboru, Velenju, Trbovljah, Zagrebu, Osijeku, Sisku, Tuzli in Bolzanu.

Zaradi želje po neodvisnosti, ekonomičnosti ter optimalnem delovanju in vzdrževanju se proces digitalizacije in rabe pametnih tehnologij nadaljuje s ciljem vzpostavitve termodinamičnega hidravličnega modela omrežja, ki bo zajemal in obdeloval vse ključne podatke o delovanju dunajskega sistema v realnem času.

Do maja bo Petrol tako izdelal termohidravlični model omrežja, ki med drugim vključuje celovit pregled odjemnih mest, toplovodnega omrežja in proizvodnih virov ter obratovalnih parametrov toplotne moči, temperatur in pretokov. Tak model pokaže, kje so izgube in ozka grla v sistemu največja, kar naročniku olajša odločitev, kje naj investira, da bo to najbolj učinkovito oziroma kar najbolj izboljšalo delovanje sistema ogrevanja, so pojasnili v družbi.

V drugi fazi projekta, za katerega se bodo še potegovali, se iz statičnega modeliranja preide na optimiziranje obratovanja v realnem času, ki glede na vremenske napovedi predvidi, kakšna bo poraba energije v prihajajočih dneh ter kako to energijo najbolj ekonomično proizvesti in pripeljati do končnih odjemalcev. V tej fazi se znižajo operativni stroški proizvodnje in distribucije toplote. Wien Energie namerava z drugo fazo digitalizacije začeti prihodnje leto.

Projekt bo potekal v več korakih, pri čemer bodo upoštevali strateške cilje naročnika, kot sta zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe s toplotno energijo pri najnižjih možnih stroških ter temperaturna optimizacija proizvodnje in distribucije toplote do končnih uporabnikov. V prvi fazi bodo tako uvedli programsko orodje, s katerim bo družba Wien Energie lahko pametno upravljala z mrežo, so še sporočili iz Petrola.