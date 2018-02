Hrušičan je zadel v 40. minuti za 3:1, v 59. pa ob igralcu več na ledu podal Jeffu Carterju za končnih 4:1. Pred tem so gostitelji v Nevadi povedli z golom Williama Karlssona v 6. minuti, tri minute kasneje je za Los Angeles in 1:1 zadel Kyle Clifford, nato pa so gostje iz Kalifornije so v 27. minuti preko Tylerja Toffolija prešli v vodstvo z 2:1.

Ne gre spregledati tudi dveh dobrih dni za Kopitarja. Z današnjim golom in podajo se je na lestvici strelcev s skupaj 70 doseženimi točkami povzpel na deveto mesto, po številu golov je s 27 zadetki na 15. mestu v ligi.

Če bo tako nadaljeval, lahko 30-letni Kopitar izenači ali celo preseže rekord v ligi NHL po številu doseženih točk v rednem delu sezone. Najboljša sezona za Hrušičana je bila 2009/10, ko je vpisal vsega skupaj 81 točk. Za izboljšanje rekorda bo imel slovenski as na razpolago še 18 tekem.

Odlično se je na svoji drugi tekmi za kralje odrezal tudi vratar Jack Campbell, ki je ubranil 41 strelov domačih hokejistov na svoj gol. Los Angelesu gre zelo dobro na gostovanjih, saj so prišli še do 20. zmage v gosteh, kar jih uvršča na drugo mesto v ligi. Le vodilna ekipa vzhodne konference in lige NHL Tampa Bay Lightning ima boljši izkupiček na gostovanjih z 22 zmagami.

Kralji so s 75 točkami na sedmem mestu zahodne konference. Vegas je po drugem zaporednem porazu izgubil popolni primat v zahodni konferenci. Na vrh se je zavihtel Nashville Predators, ki je s 6:5 premagal Winnipeg Jets ter prišel do 87 točk, kolikor jih imajo tudi zlati vitezi iz Vegasa.

Los Angeles zdaj čaka prost večer, nato pa v mesto angelov prihaja ekipa iz Columbusa.

Zelo dober večer je imel tudi Eric Staal, ki je za zmago Minnesote Wild z 8:3 proti St. Louis Blues prispeval kar pet točk, tri gole in dve podaji.