Za danes so bile napovedane jutranje temperature od -20 do -13, na Primorskem od -8 do -3, najnižje izmerjene temperature pa so bile še krepko nižje. V Novi vasi so tako izmerili -27, na Jezerskem -25, na Babnem Polju -24, v Logatcu -22, v Velikih Laščah -21, v Celju -20, v Novi Gorici -9 in v Kopru -5 stopinj Celzija.

Do vključno četrtka bo predvsem zjutraj zelo mrzlo, tudi čez dan bo temperatura v notranjosti vztrajala pod lediščem, opozarjajo na agenciji, kjer so tako za danes kot za četrtek zaradi mraza razglasili oranžno stopnjo ogroženosti.

Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -8 do -4, na Goriškem in ob morju okoli 2 stopinj.

V četrtek zjutraj bo še nekaj jasnine, čez dan se bo od juga pooblačilo. Popoldne bo zahod in jug države zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od -20 do -14, na Primorskem od -8 do -3, najvišje dnevne od -8 do -4, po nižinah Primorskem okoli 0 stopinj.

V noči na petek bo na Primorskem sneg prehajal v dež, ponekod bo možna poledica. V petek bo oblačno, na Primorskem bo občasno rahlo deževalo, drugod pa rahlo snežilo. V soboto bo oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale manjše padavine.

Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji kažejo, da podobno mrzlo vreme zadnje dni februarja ali prve dni marca, torej na prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.