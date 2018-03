O zgodnjem življenju Howarda Stauntona vemo presenetljivo malo. Rojen je bil leta 1810, verjetno pod drugim imenom. Vsekakor je brez denarja prišel v London leta 1836, se srečal s šahom in se ga resno lotil. Večino časa je preživljal v šahovskem klubu na Strandu, kjer se je shajala visoka družba. Kmalu je osnoval Chessplayer's Chronicle, prvi angleški šahovski časopis. Po učnih letih je začel premagovati vodilne angleške mojstre, ko pa je leta 1842 opravil z Johnom Cochranom, so mu vsi priznali prvenstvo na Otoku. Začela so se pogajanja z vodilnim francoskim mojstrom Pierrom Saint-Ammantom. Ta je prišel v London in tesno dobil kratek dvoboj. A Staunton je izposloval nov, daljši dvoboj, ki se je konec leta 1843 odvil v znameniti pariški Cafe de la Regence – tokrat za tedaj zajetnih sto funtov. Anglež se je odlično pripravil in presenetil Francoza s prvo potezo: še danes ji rečemo angleška otvoritev. Že v prvih partijah je nabral ogromno prednost in jo obdržal do konca. Sredi dvoboja je nevarno zbolel in ostal do konca življenja šibkega srca.

Slavo je znal unovčiti: postal je dosmrtni kolumnist London Illustrated News, leta 1849 izdal kultni Šahistov priročnik in se podpisal pod novo, elegantno obliko šahovskih figur. Leta 1851 je London prirejal Svetovno razstavo. Staunton je pomislil, da je to pravi trenutek, da privabi kakega mecena, in uspelo mu je pripeljati skoraj vse najboljše evropske igralce. Londonski turnir velja za prvi mednarodni šahovski turnir v zgodovini. Javnost je pričakovala zmago, a je Howard v polfinalu izgubil z mlajšim Adolfom Anderssenom. Do dvoboja med njima žal ni prišlo. Prav tako ne do dvoboja z Morphyjem: ko je Američan leta 1858 prišel v Evropo in izzval Stauntona, se je ta opravičil, saj je bil zaseden s pisanjem študije o Shakespearu.

Stauntonovo razumevanje šaha je bilo pred časom: znal je uporabiti pozicijsko žrtev kvalitete in druge, še neubesedene prijeme. Prvi je zagovarjal krilni razvoj lovca. Srce ga je izdalo leta 1874.