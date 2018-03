Smučarski skakalci po koncu olimpijskih iger v Pjongčangu vstopajo v zadnjo četrtino sezone. Na severu Evrope jih ta konec tedna najprej čaka preizkus v Lahtiju na Finskem, nato sledi mikavna norveška turneja, kjer bodo v desetih dneh na štirih skakalnicah opravili šest preizkušenj. Morda bo odločitev o dobitniku kristalnega globusa za zmago v svetovnem pokalu znova padla šele v velikem finalu, ki ga bo ob koncu meseca tradicionalno gostila Planica.

Lahti kot uročen za Slovence

Prizorišče naslednje postaje svetovnega pokala v Lahtiju je zaradi specifičnih skakalnic s strmimi naleti kot uročeno za slovensko reprezentanco, ki bo na Finsko odpotovala oslabljena. Peter Prevc je izrazil željo, da bi do začetka norveške turneje ostal v domačem okolju. »Ko skačeš po sistemu toplo-hladno, se nič ne da narediti na silo. Peter ima veliko željo, da bi ravno na zadnjih tekmah sezone popravil letošnji vtis,« je komentiral pomočnik glavnega trenerja Jani Grilc, ki bo do odhoda v Oslo čez teden dni ostal s Prevcem na treningih v Kranju. V Lahti ne bo odpotoval niti selektor Goran Janus, ki je zbolel, viroza pa je v posteljo položila tudi obetavnega Timija Zajca. Slovenija se bo na Finskem tako predstavila v postavi Jernej Damjan, Tilen Bartol, Anže Semenič, Domen Prevc in Nejc Dežman, trenersko palico pa bo začasno prevzel Janusov pomočnik Nejc Frank.

Slovenski skakalci so se po prihodu iz Pjongčanga že navadili na običajen delavni ritem v domovini. V minulih dneh so imeli v Kranju kondicijske in tehnične treninge, s ponesrečeno korejsko izkušnjo brez vidnejših uspehov se ne obremenjujejo več. »Večje razočaranje bi bilo, če bi pred igrami sodili med glavne favorite za odličja, a bi nam na tekmah spodrsnilo. Na olimpijskih igrah nekaj šteje le kolajna. Ni dovolj, da so tekmovalci v vrhunski formi, saj so dosežki odvisni tudi od dnevnega bioritma skakalcev,« meni Jani Grilc, ki je prepričan, da slovenska vrsta v tej zimi še ni rekla zadnje besede. Največ možnosti za vrhunski dosežek ji pripisuje na letalnicah v Vikersundu in Planici: »V našem moštvu nekateri tekmovalci lažje odskočijo na letalnicah kot srednjih napravah. Robert Kranjec in Jurij Tepeš sta odlična letalca. V tem trenutku še nista v tako dobri formi, da bi bila konkurenčna, a se lahko do Planice še marsikaj spremeni.«