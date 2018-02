Glede na formo so bile karte razdeljene že pred ekipno tekmo smučarjev skakalcev, zato je bila to tekma brez veliko dramatike in negotovosti. Norvežani Tande, Stjernen, Forfang in Johansson so s premočno zmago potrdili, da so trenutno skakalna velesila številka ena. Nemci so na račun hladnokrvnosti dobili dvoboj za srebrno kolajno s Poljaki, ki so bili ponosni na zgodovinski trenutek ob prvi ekipni kolajni na olimpijskih igrah in razočarani, da so tesen dvoboj izgubili za 3,3 točke. »Čeprav sem pred svojim skokom videl, da imamo 22 točk prednosti, sem postajal vse bolj nervozen, ko se je približeval moj nastop. Očitno se mi je uspelo dovolj sprostiti, da sem potrdil zmago. Občutek v izteku je bil fantastičen,« je povedal norveški član zadnje predaje Robert Johansson, ki je kot debitant na olimpijskih igrah osvojil kar tri kolajne: zlato z ekipo in bronasti na tekmah posameznikov.

Slovenska četverica Damjan, Bartol, Semenič in Prevc je nastopila v skladu z letošnjimi dosežki in je bila povsem brez možnosti v boju za napovedano kolajno. Na koncu je celo izgubila dvoboj z Avstrijo za četrto mesto. Pri slovenskih reprezentantih je bilo na daleč opaziti, kako so veseli, da je vsega konec, saj so se tukaj veliko bolj mučili, kot so uživali.

Izmed Slovencev je črto 130 metrov, ki je bila meja, da se je ekipa vmešala v boj za kolajne, preskočil zgolj Peter Prevc, ki je imel po tekmi še dodatno obveznost, saj je moral na dopinško kontrolo. »Glede na to, da so bili skoki boljši kot pred dvema dnevoma, sem kar zadovoljen. V seštevku smo vsi skočili v slogu letošnje sezone. Malo nas žre, da nismo premagali Avstrijcev. Nikakor ne najdem popolnih skokov. Vsakič, ko sem se zjutraj zbudil, sem verjel, da mi bo uspel dober skok. Ker pa ni šlo po načrtih, je bilo iz dneva v dan težje in za menoj so zelo naporne olimpijske igre,« je bil jedrnat Peter Prevc, ki se najbolj želi za nekaj dni popolnoma odklopiti od skokov.

»Malo smo razočarani in žalostni, da nismo četrti, a po drugi strani bi imeli leseno kolajno. Med četrtim in petim mestom ni velike razlike. Če smo realni, na ekipnih tekmah letos nikoli nismo bili niti blizu odru za zmagovalce. Ob tem moramo odmisliti polete, ki so povsem druga disciplina. Očitno je ta skakalnica premajhna za nas. Nas tekmovalce je bremenilo, ker se je vseskozi govorilo o kolajni. V nasprotju s svetovnim pokalom je na olimpijskih igrah prepad med tretjim in četrtim mestom. Od Vancouvra naprej so pogoji za bivanje tekmovalcev na vsakih olimpijskih igrah slabši. Tukaj so bile postelje tako trde, da nisem nič spal, dokler nisem našel dodatnega pregrinjala, na katerem sem nato ležal. Hrana je vsakič slabša. Glede skokov v Pjongčangu sem razočaran, saj sem se vseskozi vrtel v začaranem krogu. Na odskočni mizi sem poskušal vse mogoče, na koncu pa je bila razlika v dolžini tri, štiri metre,« je bil zgovoren Jernej Damjan. Ni znal odgovoriti na vprašanje, če bo vztrajal do olimpijskih iger v Pekingu 2022, saj bo tedaj star 38 let. Anže Semenič je bil vidno razočaran, Tilen Bartol pa napol zadovoljen.