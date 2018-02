Mok je ruski olimpijski komite suspendiral 5. decembra. Razlog je bil sistemski doping v Rusiji med igrami v Sočiju 2014 in v Pjongčangu so ruski športniki nastopali brez nacionalnih simbolov pod olimpijsko zastavo.

»Ruski olimpijski komite ima vrnjene vse pravice in dolžnosti. Za nas je ta odločitev zelo pomembna,« je novico za rusko televizijo pokomentiral predsednik ruskega komiteja Aleksander Žukov.

Rusi so v Pjongčangu osvojili dve zlati, šest srebrnih in devet bronastih odličij. Najbolj bo v spominu ostalo olimpijsko zlato v hokeju, kjer so po zmagi sicer zaigrali himno Moka, ruski hokejisti pa so vseeno odpeli svojo nacionalno. V Pjongčangu je skupaj nastopilo 168 ruskih športnikov, žal pa sta dva med njimi padla na dopinških testih.

Sprva je bilo načrtovano, da ruski olimpijski komite vse pravice dobi vrnjene že zadnji dan iger in da bo Rusija na zaključni prireditvi vkorakala na stadion pod svojo zastavo, a prav omenjena dopinška primera naj bi bila glavni razlog, da je Mok suspenz podaljšal do danes.