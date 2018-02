Dostavljeni materiali naj bi vključevali različne na kislino odporne dele, med drugim ventile in termometre. Poleg tega naj bi v sirskih obratih za izdelavo kemičnega orožja in raket opazili severnokorejske tehnike, navaja poročilo, ki še ni bilo javno objavljeno, je pa vanj dobil vpogled New York Times.

Morebitni sestavni deli za kemično orožje naj bi bili del najmanj 40 neprijavljenih pošiljk iz Severne Koreje v Sirijo med letoma 2012 in 2017.

Vse od začetka sirske državljanske vojne leta 2011 so obstajali sumi, da Severna Koreja dobavlja opremo in znanje v podporo programu kemičnega orožja sirskega predsednika Bašarja al Asada. Ti sumi niso potihnili niti leta 2013, ko je Sirija podpisala konvencijo o kemičnem orožju in se zavezala predaji celotne zaloge tovrstnega orožja, piše ameriški časnik.

Morebitni dokazi o severnokorejski vpletenosti so se pojavili, medtem ko so ZDA in druge države obtožile sirsko vlado, da je proti civilistom uporabila kemično orožje, vključno z zadnjimi napadi na civiliste v predmestju Damaska Vzhodna Guta. Ob tej priložnosti naj bi bil glede na dosedanje ugotovitve uporabljen klor.

Poročilo po poročanju časnika izpostavlja potencialno nevarnost, ki jo predstavlja tovrstno trgovanje med Sirijo in Severno Korejo. Sirijo bi namreč omogočilo ohranitev kemičnega orožja, Severni Koreji pa sredstva za njen jedrski in raketni program.