Za avtomobile bi »zeleni« župan naredil vse, dal bi jih na vsako še nezazidano zemljišče, pod zemljo in zdaj morda tudi na vrtičke. Vrtičke sredi mesta, ki niso bili plod kakšne sodobne modne »skupnostne« pobude, ampak so bili tam, na Rimski, že desetletja, najprej na občinski, potem pa na denacionalizirani parceli, ki gradnje ni doživela, ker v svojem trebuhu, kot so arheologi odkrili že v 80. letih, skriva starorimsko dediščino. Zato se je lastnik odločil, naj vrtičkarice ostanejo, naj sejejo in sadijo solato, rože in zelišča, vzdržujejo živo