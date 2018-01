Mislim svoje mesto: Prostori druženja

Naše mesto je v zadnjem obdobju med drugim zaznamovalo tudi odprtje številnih novih lokalov, barov, kafetarij, ki rastejo kot gobe po dežju. Nepregledna množica novih in novih prostorov gostinske in vsakršne ponudbe, ki pa postajajo bolj ali manj podobni drug drugemu in iščejo zglede po nekih tujih, dokaj nezanimivih vzorcih. V njih kot po nenapisanem pravilu predvajajo glasno, neprebavljivo glasbo enakih ritmov, ki ne dopušča niti trohice upanja, da ima lastnik vsaj malo glasbenega okusa. Uniformirana publika v teh lokalih bolj ko ne bulji v svoje mobilnike odrešitve in zasleduje družbena omrežja in niti ne opazi, kje in kdo so. Njihova osredotočenost na digitalno globalno povezanost je tako globoka, da se ne zavedo, kdo je v stopil lokal, kaj šele da bi mu navrgli kakšno spodbudno opazko, začinjeno novico današnjega dne. Po možnosti se v kotu skriva v vsakem še TV-sprejemnik, kjer se predvajajo podobne vsebine športnih prenosov ali kakšen defile obskurne modne revije.