Iz Sirije in Iraka rešena leva sedaj rjoveta v Južni Afriki

Simba in Sajed sta leva, ki so ju rešili iz Iraka in Sirije. Pripeljali so ju v Južno Afriko, kjer poslej rjoveta v enem od tamkajšnjih zavetišč za živali. Popotovanje levov iz iraškega Mosula in sirskega Alepa v Južno Afriko je trajalo 33 ur. Njuno premestitev je organizirala nevladna organizacija Štiri tačke.