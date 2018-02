Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja agencije v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo, da agencija ni pripravljala izjave o večletni strategiji razvoja, poročila o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014 pa ni pripravila na predpisan način, so danes sporočili iz sodišča.

Pri predlogu tarif za leti 2014 in 2015 Akos po ugotovitvah računskega sodišča ni upošteval stroška amortizacije, poleg tega pri predlogu tarif za leto 2015 ni upošteval salda finančnih sredstev iz preteklega leta, kot ji to nalagajo predpisi, zato so bile predlagane tarife previsoke.

Agencija tudi ni spoštovala roka Evropske komisije ter strateških usmeritev pristojnega ministrstva in ni pravočasno podelila frekvenčnega pasu 800 megahercov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev.

Nepravilnosti tudi pri kadrovanju Več nepravilnosti je računsko sodišče odkrilo tudi pri kadrovanju. Agencija tako ni preverjala izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in je z javno uslužbenko sklenila pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu, za zasedbo katerega ni imela zahtevanih delovnih izkušenj. Z javnima uslužbenkama je Akos sklenil pogodbo o izobraževanju, ki ni vsebovala roka trajanja izobraževanja oziroma roka zaključka študija. Zaposlenim je Akos v nasprotju s predpisi izplačal delo preko polnega delovnega časa v znesku dobrih 3600 evrov ter previsoko odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v znesku 400 evrov. Direktorju je agencija izplačala previsoki dnevnici za tujino, članom sveta za radiodifuzijo pa je izplačala za dobrih 6100 evrov premalo mesečnih nagrad. Članom sveta za elektronske komunikacije je Akos izplačal za skoraj 700 evrov preveč in za okoli 200 evrov premalo mesečnih nagrad.