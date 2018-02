Potem ko ducat članov konservativne vlade (premierka in 11 ministrov) po kar osmih urah razprav v četrtek ni moglo sporočiti soglasja o brexitu, je vodja laburistov Jeremy Corbyn z govorom, v katerem je sporočil, da podpira stalno carinsko unijo z EU, požel plaz pohval. Laburistično brexitsko izjasnitev so pohvalili tako sindikati kot delodajalci, od Združenja britanske industrije (CBI) do Inštituta direktorjev, pa tudi nekdanji protibrexitski finančni minister George Osborne.

Novi trdni odnosi s skupnim trgom V govoru, s katerim je potegnil jasno ločnico med stališči laburistov in konservativcev, je Corbyn dejal, da si bo »prizadeval za to, da Britanija ostane v carinski uniji z EU in znotraj skupnega trga« v novi obliki. Laburisti se zavzemajo za sklenitev nove celovite carinske unije z EU. Corbyn ob tem ni zadovoljil tistih nasprotnikov brexita v stranki, ki so zahtevali, da Britanija ostane članica obstoječega skupnega trga. Dejal je, da podpirajo »nove trdne odnose s skupnim trgom« in da bi se v pogajanjih zavzemali za »zaščito, jasnost in izjeme«, povezane s strankino politiko do državne pomoči in nacionalizacije (napovedal je vnovično nacionalizacijo železnic, vodnega, elektro- in plinskega gospodarstva). Corbyn pravi, da si laburisti ne želijo sklepati novih trgovinskih sporazumov s Kitajsko ali ZDA, ker ti ne bi mogli nadoknaditi izgubljene trgovine s sosedi v EU. »ZDA in Kitajska imajo nižje standarde in predpise, ki bi v Britaniji ogrozili zaščito in pravice zaposlenih,« pravi. V tem primeru bi, med drugim, utegnili dele državnega zdravstva izpostaviti privatizaciji, Britance pa uživanju ameriških piščancev, opranih v kloru, je rekel. Svoboda gibanja se bo z brexitom končala, je dejal Corbyn, a laburisti bi dali prednost potrebam britanske ekonomije, ne pa »lažnim ciljem glede števila priseljencev«. Strahovi pred priseljevanjem iz EU, ki jih je probrexitski tabor ksenofobno širil pred referendum o izstopu iz EU, so bili glavni razlog za njegovo tesno zmago.