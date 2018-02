Nekaj več kot 200 milijonov evrov, kolikor so jih Milančani zapravili lansko poletje za nakup novih nogometašev, se je še pred nekaj meseci zdelo zgrešena naložba. A v taboru sedemkratnih evropskih prvakov se je v zadnjem obdobju znova naselil optimizem. Povrnil jim ga je njihov nekdanji član in trener njihovega mladinskega pogona Gennaro Gattuso, ki je konec novembra na trenerski klopi zamenjal neuspešnega Vicenza Montello. Prevzel je ekipo, ki je z vsega šestimi zmagami zasedala 14. mesto in jo v treh mesecih ne le preobrazil, temveč tudi močno približal mestom, ki prinašajo igranje v ligi prvakov. »Vpeljal je preproste spremembe, ki pa bi jih pričakoval od trenerjev z mnogo več izkušnjami, kot jih premore sam,« je glavni razlog za revolucijo v vrstah rdeče-črnih navedel direktor Marco Fassone.

Milan, ki je v ligi prvakov nazadnje nastopil v sezoni 2013/2014, je od 27. decembra v vseh tekmovanjih nanizal 12 tekem brez poraza, gostujoča zmaga v 26. krogu proti Romi (2:0) pa je bila prva na stadionu Olimpico po sedmih letih. Klub iz Lombardije je v serie A v letu 2018 osvojil že 16 točk, kar je manj le od vodilnih dveh ekip, Napolija in Juventusa, ki sta zbrala dve več. Zmaga v italijanski prestolnici je bila za Milančane že peta zaporedna, na vseh petih tekmah pa so lastno mrežo tudi obvarovali pred zadetki.

»Pod Gattusom delamo precej več, še posebej na taktičnem področju. Pri Montelli smo malo trenirali, zdaj pa je vse drugače in rezultat je viden na igrišču,« je ocenil vezist Milana Franck Kessie. A prave preizkušnje za 21-letnika iz Slonokoščene obale in soigralce šele prihajajo. V prihodnjih dneh jih čaka pokalna tekma proti Laziu in prvenstveni derbi proti mestnemu tekmecu Interju, že naslednji teden pa tudi obračun osmine finala evropske lige proti Arsenalu.

Brez tekme so konec tedna ostali nogometaši Juventusa in Atalante, saj je bila ta zaradi obilnih snežnih padavin v Torinu odpovedana. Neprijazno vreme pa tekmovalnega sporeda ni krojilo le na severu Italije, temveč tudi na Hrvaškem. Zaradi hudega mraza in močnega vetra so odpovedali štiri od petih tekem 22. kroga hrvaškega prvenstva, med drugim tudi derbi na Reki med aktualnim prvakom Rijeko in vodilnim Dinamom iz Zagreba. Dvoboj so tako odigrali le v Splitu, kjer je Hajduk izgubil proti Slavenu Belupu z 0:1. Poraz Hajduka so pri naših sosedih označili za manjšo senzacijo, saj so gostje na stadionu Poljud vse tri točke osvojili prvič. Na premierno gostujočo zmago proti Dalmatincem so čakali več kot 20 let oziroma 31 tekem.

Anglija, 28. krog 1. Man. City 27 23 3 1 79:20 72 2. Man. Utd. 28 18 5 5 53:20 59 3. Liverpool 28 16 9 3 65:32 57 4. Tottenham 28 16 7 5 53:24 55 5. Chelsea 28 16 5 7 50:25 53 6. Arsenal 27 13 6 8 51:36 45 7. Burnley 28 9 10 9 22:25 37 8. Leicester 28 9 9 10 40:41 36 9. Everton 28 9 7 12 32:47 34 10. Watford 28 9 6 13 38:47 33 11. Bourne. 28 8 8 12 33:43 31 12. Brighton 28 7 10 11 26:37 31 13. West Ham 28 7 9 12 35:50 30 14. Huddersf. 28 8 6 14 25:48 30 15. Newcastle 28 7 8 13 27:38 29 16. Southamp. 28 5 12 11 29:41 27 17. C. Palace 28 6 9 13 25:43 27 18. Swansea 28 7 6 15 21:41 27 19. Stoke 28 6 8 14 28:54 26 20. West B. 28 3 11 14 22:42 20

Italija, 26. krog 1. Napoli 25 21 3 1 55:15 66 2. Juventus 25 21 2 2 62:15 65 3. Lazio 26 16 4 6 64:33 52 4. Inter 26 14 9 3 42:21 51 5. Roma 26 15 5 6 40:21 50 6. Sampdoria 26 13 5 8 46:34 44 7. Milan 26 13 5 8 37:30 44 8. Atalanta 25 10 8 7 37:29 38 9. Torino 26 8 12 6 36:32 36 10. Fiorentina 26 9 8 9 35:32 35 11. Udinese 26 10 3 13 37:38 33 12. Bologna 26 10 3 13 33:38 33 13. Genoa 26 8 6 12 21:27 30 14. Chievo 26 6 7 13 23:43 25 15. Cagliari 25 7 4 14 23:36 25 16. Sassuolo 26 6 5 15 15:46 23 17. Crotone 26 5 6 15 23:47 21 18. Spal 26 4 8 14 26:49 20 19. Verona 26 5 4 16 24:51 19 20. Benevento 26 3 1 22 18:60 10

Francija, 27. krog 1. PSG 26 23 2 2 84:19 71 2. Monaco 27 17 6 4 67:29 57 3. Marseille 27 16 7 4 56:32 55 4. Lyon 27 14 8 5 57:33 50 5. Montpellier 27 9 12 6 24:21 39 6. Nantes 27 11 6 10 27:28 39 7. Rennes 27 11 5 11 34:35 38 8. Bordeaux 27 10 6 11 32:35 36 9. Nice 27 10 6 11 32:38 38 10. Guingamp 27 9 8 10 28:35 35 11. Dijon 27 10 5 12 38:52 35 12. St. Etienne 27 9 7 11 28:41 34 13. Caen 27 9 5 13 20:32 32 14. Strasbourg 27 8 7 12 32:47 31 15. Amiens 27 8 5 14 23:30 29 16. Angers 27 6 10 11 29:40 28 17. Toulouse 27 7 7 13 25:36 28 18. Troyes 27 8 4 15 24:36 28 19. Lille 27 7 6 14 26:43 27 20. Metz 27 5 4 18 25:49 19

Nemčija, 24. krog 1. Bayern 23 19 3 2 55:18 60 2. Borussia (D) 23 11 7 5 48:29 40 3. Schalke 24 11 7 6 38:30 40 4. Eintracht 24 11 6 7 32:27 39 5. Bayer 24 10 8 6 43:32 38 6. Leipzig 24 11 5 8 37:33 38 7. Borussia (M) 24 10 4 10 31:35 34 8. Hoffenheim 24 8 8 8 38:38 32 9. Hannover 24 8 8 8 32:34 32 10. Augsburg 23 8 7 8 32:29 31 11. Hertha 24 7 10 7 30:30 31 12. Stuttgart 24 9 3 12 20:27 30 13. Freiburg 24 6 11 7 25:38 29 14. Werder 24 6 8 10 22:28 26 15. Wolfsburg 24 4 13 7 27:31 25 16. Mainz 24 6 6 12 29:42 24 17. Hamburger 24 4 5 15 18:35 17 18. Köln 24 4 5 15 22:43 17