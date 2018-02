Specialist za razvoj in proizvodnjo varčnih toplotnih črpalk prijave kandidatov, ki jim prodaja v tujini, reševanje izzivov in skrb za ključne partnerje predstavlja izziv za osebno rast, sprejema na naslovu alenka.kucer@kronoterm.com.

Kandidati naj imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj v prodaji tehničnih izdelkov in po možnosti na tujih trgih. Izbranega kandidata čaka sodelovanje z obstoječimi in pridobivanje novih parterjev ter prodajnih priložnosti na tujih trgih, zagotavljanje prijaznih in učinkovitih storitev za partnerje - svetovanje, priprava ponudb, sledenje naročilom in poprodajna podpora.