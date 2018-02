Zaradi burje je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica, med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo. Prav tako je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava.

Zaradi močne burje je še vedno priprto koprsko pristanišče, tako da trenutno ni vplutij ali izplutij ladij, so pojasnili na upravi za pomorstvo. Po podatkih agencije za okolje so se v Istri sicer zbudili v za obmorske kraje neobičajno nizke temperature. Na letališču Portorož so tako namerili šest stopinj Celzija pod ničlo, ob tem piha severovzhodnik s hitrostjo 29 kilometrov na uro, ki v sunkih doseže 50 kilometrov na uro.

Pred predorom Karavanke kilometrski zastoj Na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič je zaradi snežnih nanosov prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Približno kilometrski zastoj tovornih vozil je nastal pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi zimskih razmer pa je na hrvaški strani prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na mejnih prehodih Babno Polje, Petrina in Metlika, še poroča prometno-informacijski center.