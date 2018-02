Nogometaši Olimpije so v peti minuti triminutnega sodnikovega podaljška srečno izvlekli zmago proti Celju, Maribor pa je imel prazne naboje proti Aluminiju. Čeprav vodilni dvojec z igro ob odprtju spomladanskega dela prvenstva ni prepričal, se je Olimpija približala vijoličnim le na točko zaostanka. Prvoligaši zaradi zimskih razmer niso v celoti izvedli 19. kroga. Tekmi Rudar – Domžale in Krško – Gorica bodo odigrali šele aprila.

Bišćan: Celjani bi si zaslužili remi

V Stožicah je bilo najbolj razburljivo prav v zaključku tekme, ko so padli vsi trije zadetki. Pred tem se je trikrat tresel okvir vrat – Celjani so v prvih petnajstih minutah dvakrat stresli prečko, Olimpija z le tremi slovenskimi nogometaši v začetni enajsterici je bila najbliže zadetku po strelu Oduwe. Ljubljančani so imeli večjo posest žoge, a so bili iz protinapadov nevarnejši gostje, da so ljubljanski branilci izbijali žogo iz golove črte. Ko je v hladnem in vetrovnem popoldnevu že kazalo na remi brez golov, se je tekma šele dobro razživela.

Najprej je Savić prodor čez polovico igrišča kronal z natančno podajo na glavo strelcu Abassu, ki je žogo poslal v nebranjen del mreže. Pogumni Celjani se niso predali in kmalu izenačili, ko se je osmešil hrvaški novinec Uremović, Lupeta pa je s pobegom po desni strani poslal žogo v daljši kot vratarja Ivačiča. Olimpija je že po izteku sodniškega podaljška dočakala prosti strel na robu kazenskega prostora, ko se je z zmagovitim strelom čez živi zid proslavil Alves. »Šele na koncu se je tekma razživela. Celjani so bili čvrsti, za prikazano igro bi si zaslužili remi. Naše moštvo je pokazalo pravi značaj, saj so fantje verjeli do konca. Ko se je že zdelo, da nam ne bo uspelo zmagati, niso obupali,« je bil zadovoljen domači trener Igor Bišćan, celjski trener Dušan Kosič pa je pristavil, da si bo v posnetku podrobno pogledal akciji za oba gola Olimpije. Omenil je sporne sodniške odločitve. »Težko je izgubiti v zadnji sekundi, a se bomo s tem morali sprijazniti. Olimpija ima več izkušenj, mi pa bi morali znati kdaj izsiliti kakšen prekršek.«