Potem ko si je Petrol Olimpija kljub nekaterim zvenečim okrepitvam in menjavi trenerja v polfinalu košarkarskega pokala Spar privoščila hud spodrsljaj, saj jo je premagala kasnejša zmagovalka Primorska, je danes za klub sledila nova neprijetnost. Američan Talor Battle, od katerega so si v ljubljanskem moštvu obetali veliko, je zaradi številnih poškodb in pomanjkanja motivacije pri 29 letih končal športno pot.

Po odličnih predstavah Brandona Jeffersona v lanski sezoni so pri Olimpiji poleti z velikim zadovoljstvom naznanili prihod Talorja Battla, ki naj bi zapolnil rojakovo vrzel. A ni bilo tako. Battle je sicer na začetku sezone še igral dobro, nato pa si je 15. oktobra na gostovanju pri Megi Bemaxu natrgal mečno mišico na levi nogi. Okrevanje je trajalo nekaj tednov, vse od tedaj pa branilec ni več našel prave forme. Ob tem so ga pestile še druge zdravstvene težave, od zvinov gležnja do bolezni. Na parketu tako ni predstavljal dodane vrednosti, zaradi slabih odločitev v pomembnih trenutkih pa je izgubljal priljubljenost pri navijačih. Nezadovoljstvo nad potekom dogodkov ga je pripeljalo do odločitve, o kateri naj bi premišljeval že nekaj časa – da sklene košarkarsko pot. »Talor mi je v pogovoru potožil, da se mu stvari nabirajo že dve leti. Letos je imel pet ali šest zaporednih poškodb, zaradi katerih nikakor ni mogel ujeti forme. Dejal mi je, da njegove predstave niso niti blizu temu, česar je sposoben, a da so mu vse zdravstvene težave vzele motivacijo in željo, saj se mu stalno pojavljajo nove težave,« nam je povedal Roman Lisac.

Direktor Olimpije se je tako znašel v neprijetnem položaju. Pred drugim delom državnega prvenstva je ostal brez igralca, ob tem pa je ostalo le še šest dni do izteka roka za registracijo. »Oziramo se po trgu, a je ob koncu februarja težko najti kakovostnega igralca,« je dodal Lisac.