Dramatično reševanje dveh plezalcev, ki sta konec januarja obtičala na osemtisočaku Nanga Parbat, je že šlo v medijsko pozabo. Rešena francoska alpinistka Elisabeth Revol si zdravi omrzline v bolnišnici, poljski alpinist Tomasz Mackiewicz je za vselej ostal na gori, junaška reševalca, Denis Urubko in Adam Bielecki, ki sta čez noč preplezala več kot tisoč metrov ledene strmine in spravila Revolovo na varno, pa sta se vrnila v bazni tabor pod K2, kjer se odprava poljskih lednih bojevnikov od konca decembra pripravlja na zimski vzpon na drugo najvišjo goro na svetu.

Poljaki so največji plezalci himalajskih zim. Od leta 1980 so opravili 10 prvenstvenih zimskih vzponov na osemtisočake, štiri je z različnimi soplezalci osvojil Italijan Simone Moro (Šiša Pangmo skupaj s poljskim soplezalcem Piotrom Morawskim), pozimi je neosvojen le še K2. Poljski ledni bojevniki so obsedeni z 8611 metrov visoko goro v pogorju Karakorum, na meji med Pakistanom in Kitajsko. Zgolj v zadnjem desetletju so pozimi goro, ki se je je zaradi objektivne nevarnosti oprijel pridevnik »divja«, zaman naskakovali že trikrat. Poljski himalajci so ujetniki svojih sanj, so zapisali v New York Timesu, vsak od njih se zaveda, da se mogoče ne bo vrnil domov. Adam Bielecki optimistično pravi: »Osvojitev vrha bi pomenila revolucijo v himalajskem plezanju in vse, kar potrebujemo, so trije dnevi dobrega vremena.«

Uničevalski veter »Življenje gre naprej, spet smo v igri s K2. Držite pesti za dobro vreme,« je v začetku februarja sporočil po twitterju Bielicki, po tem, ko se je z Urubkom in Piotrom Tomalo vrnil z reševalne ekspedicije na Nanga Parbatu. Četrti član reševalne ekipe, Jaroslaw Botor, se je iz »osebnih razlogov« odpovedal nadaljnjemu sodelovanju na zimski odpravi na K2. Ledni bojevniki se pripravljajo na končni obračun z goro z južne, kašmirske strani, bazni tabor so si postavili na nadmorski višini 5100 metrov. Pred tremi tedni so začeli plezati po Abruzzijevi smeri (jugovzhodnem grebenu) in postavljati višinske tabore. Bieleckega je med vzponom na višini 5800 metrov v glavo zadel precej velik kamen. Na srečo je imel čelado in ni izgubil zavesti, sam je sestopil v bazni tabor, kjer sta mu člana odprave polomljeni nos zašila s šestimi šivi. »K2 je zelo zanimiv, sanjski izziv za alpinista,« pravi Denis Urubko, alpinist, ki je brez pomoči dodatnega kisika preplezal že vse osemtisočake, leta 2010 pa skupaj s soplezalcem Borisom Dedeškom prejel zlati cepin (Piolet D'Or) za vzpon v jugovzhodni steni osemtisočaka Čo Oju. Urubko, sicer Rus, je pred tremi leti dobil poljsko državljanstvo in je s svojim vrhunskimi alpinističnimi sposobnostmi eden ključnih mož v poljski odpravi. »Kljub številnim težavam in zapletom si želimo zmagati,« pravi. »Na K2 se moraš spopadati z orkanskimi vetrovi, ledenimi strminami, strupenim mrazom, kratkimi dnevi, skalnimi podori in snežnimi plazovi. Ti dejavniki so v zimskih razmerah nekaj normalnega, zato moramo biti pripravljeni na ukrepanje.« Urubko pravi, da iz izkušenj z zimskimi vzponi ve, da je največja težava veter. »Prodre povsod, trga te in odnaša s tal, ne pusti ti delati. Niti v šotoru ti ne dovoli, da bi se spočil. Steno in pobočja oguli, da ostane na njih le črn led, to pa še poveča nevarnost za plazove.« 12. februarja se je Urubko povzpel do 1. višinskega tabora in spotoma iz ledenega oklepa očistil kakšnih 100 metrov starih fiksnih vrvi. Nadaljeval je do nadmorske višine 6400 metrov in postavil 2. višinski tabor. Naslednje jutro je nameraval napredovati še višje in postaviti 3. višinski tabor, vendar mu je vodja odprave Krzysztof Wielicki ukazal, naj sestopi v bazni tabor. 67-letni Wielicki je eden redkih še živih poljskih himalajcev iz generacije osemdesetih. V svoji zbirki ima tri zimske vzpone na osemtisočake, med njimi tudi Everest, ki ga je z Leszekom Cichyjem osvojil februarja 1980. Zdi se, da med Wielickim in Urubkom prihaja do manjših trenj. Urubko je že pred odhodom pod K2 člane poljske odprave vneto prepričeval, da poskusijo opraviti vzpon preko vzhodne stene. »Precej dobro je zaščitena pred prevladujočimi zahodnimi vetrovi, tam je vse lažje, od plezanja do postavljanja višinskih šotorov,« še vedno vztraja Urubko, vseeno pa je očitno prevladala odločitev vodje odprave, da opravijo vzpon po klasični pristopni smeri.