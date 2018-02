Norvežani najuspešnejši, Slovenci 24.

Norveška je na na XXIII. zimskih olimpijskih igrah osvojila po 14 zlatih in srebrnih ter 11 bronastih medalj in je postala najuspešnejša država v zgodovini zimskih OI. Med 30 državami, ki so osvojile medalje, je Slovenija s srebrom Jakova Faka in bronom Žana Koširja osvojila 24. mesto