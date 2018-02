V današnjem finalu EME se je pomerilo osem pesmi, ki so se prejšnjo soboto uvrstile v finalni večer. Poleg Lee Sirk s pesmijo »Hvala, ne!«, so nastopili še Indigo s pesmijo »Vesna«, INA SHAI s pesmijo »Glow«, BQL s pesmijo »Promise«, Marina Martensson s s pesmijo »Blizu«, Lara Kadis s pesmijo »Zdaj sem tu«, Proper s pesmijo »Ukraden cvet« in Nuška Drašček s pesmijo »Ne zapusti me zdaj«.

Strokovne žirije so daleč največ točk podelile pesmi Hvala, ne!, medtem ko so gledalci Lei Sirk namenili precej manj glasov. Največ sta jih zopet prejela brata BQL, a je bilo to že drugo leto zapored premalo za končno veselje. Sirkova je tudi sicer veljala za favoritinjo letošnjega izbora.