V Kranjski Gori je že vso zimo snega v izobilju, v zadnjih dneh ne mine dan, da ne bi zapadlo deset centimetrov novega. Kranjskogorčani se ob tem dejstvu ne pritožujejo, saj se zavedajo, kako je zimska podoba pomembna za turizem, ki v tej sezoni ruši rekorde. Pravijo, da je nov sneg nadloga, ne težava. Zaradi njega bodo variabilni stroški priprave na 57. Pokal Vitranc, ki bo prihodnji konec tedna potekal v Kranjski Gori in Podkorenu, nekaj tisoč evrov višji od predvidenih.

Letos mineva 50 let od prve tekme pokala Vitranc, ki je štela za točke svetovnega pokala. Leta 1968 je bil med nastopajočimi tudi Blaž Jakopič, ki krasi plakate ob jubileju. »Tedaj so bili drugačni časi, neprimerljivi z današnjimi. Ne zgolj zaradi druge proge, ki se je končala pri današnjem Petrolovem servisu. Tedaj so bile slalomske smuči dolge 210 centimetrov, veleslalomske pa so bile še pet centimetrov daljše. Če bi se danes z njimi spustili po podkorenski strmini, bi težko prismučali do cilja,« se je spomnil začetkov svetovnega pokala nekdanji olimpijec Blaž Jakopič.

Generalni sekretar pokala Vitranc Srečko Medven je predstavil številne novosti letošnje izvedbe. Ob njihovi predstavitvi se je bilo mogoče prepričati, kako ena najprepoznavnejših slovenskih prireditev ne spi na lovorikah, temveč se razvija v skladu z modernimi standardi in potrebami. Ena od njih bo postavitev novega medijskega središča, ki se iz Kranjske Gore seli v Podkoren. V spodnjih prostorih hotela Kompas, kjer je bilo vsa leta tiskovno središče, bodo odslej mitingi vodij ekip. »Finalne priprave se bodo začele danes, včeraj pa smo že dobili elektronsko potrdilo Markusa Waldnerja iz Južne Koreje, da je navdušen nad predstavljeno snežno kontrolo, ki sta mu jo prek videokonference poslala vodja tekmovanja Aleš Vidic in njegov asistent Janez Šmitek,« pravi Medven, ki je predstavil še proračun prireditve. Ta znaša okoli milijon evrov in pol, od tega dobrih 85 odstotkov organizatorji prejmejo iz naslova podjetja Infront Sports & Media.

V Podkorenu se bodo na sobotnem veleslalomu in nedeljskem slalomu predstavili vsi dobitniki olimpijskih kolajn v tehničnih disciplinah v Pjongčangu. To so Norvežan Henrik Kristoffersen, Avstrijca Marcel Hirscher in Michael Matt, Francoz Alexis Pinturault, Šved Andre Myhrer in Švicar Ranom Zenhäusern. Novost, ki so jo ponosno predstavili organizatorji, bo memorial Draga Grubelnika. Tretja izvedba bo potekala v sklopu Pokala Vitranc. Idejni vodja memoriala, posvečenega tragično preminulemu nekdanjemu alpskemu smučarju Drago Grubelniku, je Rene Mlekuž, potekal pa bo v petek, 2. marca, ob 18. uri v Kranjski Gori. »S posluhom organizatorjev smo izpolnili željo, da Grubov memorial priključimo sporedu Pokala Vitranc. Nekaj potrditev še čakamo. Zagotovo bosta nastopila Hrvat Ivica Kostelić in Avstrijec Christian Mayer, na dobrodelni tekmi pa bomo nastopili vsi nekdanji alpski smučarji, ki smo bili Dragovi dobri prijatelji,« pravi Mlekuž.

Za zabavo na tradicionalnem Q Max Partyju bo v soboto zvečer pred dvorano Vitranc skrbela hrvaška glasbena skupina Parni valjak.