S 1. marcem bo na enajstih lokacijah po Sloveniji zaživela mreža negotovinskih plačilnih mest UJPlačam, na katerih bo mogoče več kot 500 različnih obveznosti do države in občin s plačilnimi karticami maestro, mastercard, visa in karanta plačevati brez stroškov plačilnih storitev. Gre za stroške, ki jih imajo posamezniki, podjetniki in podjetja pri izvajanju nakazil prek spletnih bank ter na poštnih in bančnih okencih. Na plačilnih mestih UJPlačam teh dodatnih stroškov pri plačilu dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob, davka na dodano vrednost, prispevkov za socialno varnost… ne bo.

Kot so sporočili z ministrstva za finance, je to le eden od ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Konec lanskega leta so na primer na plačilne naloge finančne uprave uvedli tako imenovano QR-kodo, ki zavezancem omogoča takojšnje plačilo zahtevanega zneska po mobilnem telefonu. Finančna uprava in uprava za javna plačila pa zdaj raziskujeta, kako bi lahko različne vrste dajatev združevali v en plačilni nalog ter s tem zavezancem omogočili enostavnejše in cenejše spletno plačevanje državnih oziroma občinskih obveznosti. Rešitev naj bi podrobneje predstavili javnosti do konca leta.