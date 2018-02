V lasti avstrijske slabe banke Heta Asset Resolution je kar nekaj zanimivih in tudi razvpitih nepremičnin, ki jim slaba banka poskuša najti nove lastnike. Kako uspešna je pri tem podvigu in koliko je zanimanja za posamezno nepremičnino, smo želeli preveriti pri Heti, vendar so nam sporočili, da prodaje nepremičnin, ki so odprte ali potekajo, ne komentirajo. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj najzanimivejših nepremičnin.

V naboru nepremičnin Hete Asset Resolution je najvrednejša nepremičnina v središču prestolnice. Gre za trgovski center na ploščadi Ajdovščina, ki je