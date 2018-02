Mestna občina Ljubljana bo, kot kaže, prenovila fasado mestne hiše. Omet je na več mestih, predvsem ob oknih, načet, zato ga bo treba po potrebi nadomestiti z novim. Pred nanosom novega ometa bodo pristojni iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije odvzeli vzorec ometa in na podlagi tega določili barvni ton opleska.

Temeljitega čiščenja in prenove so poleg ometa potrebni tudi kamniti deli fasade. Strokovna restavratorska dela na poškodovanih kamnitih fasadnih členih bo moral izvesti specializirani restavrator za kamne, je v kulturnovarstvenih pogojih za prenovo predpisal zavod za varstvo kulturne dediščine. Po odstranitvi novoletnih lučk, ki so decembra razsvetljevale obrise magistrata, odstranila jih bo Javna razsvetljava, bo moral izvajalec prenove poskrbeti za popravilo morebitnih poškodb, ki so v preteklosti nastale z namestitvijo praznične razsvetljave na mestni hiši.

V sklopu prenove bodo zamenjali pločevinaste okenske in venčne plošče. Na občini so določili, da jih bodo zamenjale plošče iz cinkotita, to je mešanice cinka, titana in bakra. Izvajalec bo med prenovo odstranil tudi bakrene žlebove, a jih bo po popravilu moral namestiti nazaj. Prenova vključuje še barvanje lesenih oken.

Občina je že objavila razpis, s katerim išče najugodnejšega ponudnika, ki bo prenovil fasado. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bo imel izbrani izvajalec na voljo štiri mesece, da opravi naročeno. Vstop v mestno hišo bo omogočen tudi med prenovo, saj je občina v razpisni dokumentaciji zahtevala, da izvajalec uredi zaščitene prehode za varen vstop v magistrat.

Koliko natančno bo prenova stala, bo jasno po izboru izvajalca. V proračunu mestne občine za letošnje leto je sicer zagotovljenih 190.000 evrov za prenovo fasade magistrata in sgraffita (poslikava v notranjosti magistrata, ki je nastala s posebno tehniko izpraskanja ometov). Vendar razpisna dokumentacija prenove sgraffita ne omenja, zato gre sklepati, da bo prišla na vrsto kdaj drugič.

Stavba mestne hiše, ki stoji na naslovu Mestni trg 1, je sicer od leta 1986 zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, zato je morala občina pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Tega je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal januarja 2016, kulturnovarstvene pogoje pa je izdal že poleti 2015.