Resolucija, ki sta jo pripravila Kuvajt in Švedska, bi omogočila dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo bolnikov iz Vzhodne Gute. Rusija je resoluciji doslej nasprotovala, prav tako pa ni jasno, ali jo bo danes podprla ali bo uporabila veto.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je bil danes kritičen do predloga resolucije, češ da ne more nihče zagotoviti, da bodo prekinitev spoštovali tudi skrajneži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina sta danes v pismu k podpori resolucije pozvala nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron, so sporočili iz francoske predsedniške palače. Poziv ZN k prekinitvi ognja podpira tudi Evropska unija, je danes v imenu unije sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini. Izrazila je pričakovanje, da bo mednarodna skupnost v VS ZN podprla resolucijo o prekinitvi ognja.

Vse vpletene strani naj prekinejo z ognjem

Vse strani v sirskem konfliktu in tudi poroke varnih območij v Siriji - Turčijo, Iran in Rusijo - je pozvala k prekinitvi ognja, dostavi humanitarne pomoči in zaščiti sirskega prebivalstva v Vzhodni Guti. Sirski režim mora takoj končati napade na svoje ljudi, je poudarila. Tudi turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je danes pozval k prekinitvi ognja. Sirska zaveznika Rusijo in Iran je pozval, naj ustavita bombardiranje Gute. »Rusija in Iran morata ustaviti režim,« je povedal turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu, navaja AFP. »Od začetka konflikta je več deset tisoč ljudi umrlo samo v Vzhodni Guti, in to je dovolj. Ti ljudje ne smejo umirati,« je poudaril. »Pobijanje žensk in otrok (...) je značilna metoda režima,« je dodal.

Izpostavil je še, da so napadi režima na Vzhodno Guto in provinco Idlib, ki sta pod nadzorom upornikov, v nasprotju z dogovorom med Ankaro, Moskvo in Teheranom o vzpostavitvi štirih varnih območij v Siriji, ki naj bi bili tudi v Vzhodni Guti in Idlibu.

Sirske vladne sile danes že šesti dan zapored nadaljujejo silovito obstreljevanje območja v bližini Damaska, ki je pod nadzorom upornikov. V napadih z letali in topništvom je danes po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice bilo ubitih najmanj devet civilistov.

Od nedelje pa je tam v napadih sirskih sil, ki jih podpirajo ruske sile, umrlo več kot 430 ljudi, med katerimi je okoli 100 otrok, je danes sporočil observatorij. Več kot 2200 ljudi je bilo ranjenih.