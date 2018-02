Vzhodna Guta je še eno od zadnjih območjih v bližini Damaska, ki ga še nadzorujejo uporniki. V zadnjem času so sile sirskega predsednika Bašarja al Asada okrepile napade na to območje in ga redno obstreljujejo, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa bodo v kratkem sprožile tudi kopensko ofenzivo nanj.

V zadnjih dneh je bilo v Vzhodni Guti ubitih že več sto ljudi, po podatkih prostovoljne organizacije Sirske bele čelade samo v ponedeljek celo več kot 100, med njimi vsaj 20 otrok.

Združeni narodi so v ponedeljek ostro obsodili obstreljevanje, katerega tarče so civilisti, in zahtevali, da se nemudoma konča. Kot so opozorili, gre za »nesmiselno človeško trpljenje«, ki še poslabšuje že tako grozljivo humanitarno situacijo za skoraj 400.000 prebivalcev Vzhodne Gute.