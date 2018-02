Zadnja pika: S fotelja na kavč

Pomislite: ne znam vrhunsko smučati in tudi ne skakati na smučeh – pa si upam kaj pripomniti o tistih, ki to počnejo. Mimogrede: (veliko) plačam za to, da sem jaz »kavčar« (navijač ali zlovoljnež, ki šport dojema in sprejema in komentira leže ali sede na kavču), oni pa v ponos ali posmeh Sloveniji. Seveda: oni si služijo kruh s smučanjem itd., jaz pač s čvekanjem in pisanjem o naj športnem dogodku 2018, kot so mi trobili iz medijev. Res da bo junija še fuzbalsko prvenstvo, a brez »igračev velesile«.