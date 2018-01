Zadnja pika: Sonce nad Balkanom

Nikar ne mislite, da samo za Hollywood velja, da so najprej tam vse posneli – katastrofe, politične afere in spletke, vojne in ljubezenske drame – šele potem pa se je to začelo dogajati v resničnem življenju. Tudi na Balkanu ni nič drugače. Če hočete razumeti za mnoge še vedno mistični konec sveta, si poglejte nekaj filmov, preberite kakšno knjigo. Od starejših, denimo, Balkanskega vohuna, če hočete razumeti tragikomično obsedenost s »strici iz ozadja«. Če bi radi razumeli srhljivko Todorić in Agrokor, preberite knjigo Anteja Tomića Poskokovi. Napisana je bila nekaj let pred afero, v njej pa je, sicer romansirano, a vendar točno, nostradamusovsko popisan padec in ponovni vzpon poslovnega imperija nekoč cvetličarja Ivice.