»Bil je velik človek in državnik in lahko smo zelo veseli, da je prav on vodil slovensko vlado v letih kmalu po osamosvojitvi, da je zagotovil politično stabilnost ter uspel Slovenijo popeljati v evroatlantske integracije, predvsem v EU in Nato, tako da mislim, da mu moramo biti za vse dobro, kar je storil za Slovenijo, hvaležni,« je dejal Cerar.

Ob deseti obletnici v Narodnem Muzeju Slovenije poteka simpozij, na katerem bodo sodelovali zgodovinarji, novinarji in sopotniki iz vseh obdobij njegovega delovanja. Popoldne bo v Zagorju še spominska slovesnost, na kateri bo govoril župan Matjaž Švagan.

Že v četrtek so v Narodnem muzeju Slovenije odprli razstavo o njem, v katero so umestili tudi njegova legendarna dežni plašč in čepico. Organizirali so tudi dražbo njegovih predmetov, med katerimi so bila med drugim nalivna peresa, priložnostni pisemski ovojnici in karikature, ki jih je Drnovšku podaril Franco Juri.

Nekdanji predsednik republike in večkratni predsednik vlade je v času tranzicije Slovenije zaznamoval slovensko politično zgodovino. Kot so ob tem med drugim zapisali v stranki LDS, ki jo je dolga leta vodil, je imel Drnovšek med državljani zaupanje, kakršnega ni imel za njim noben predsednik vlade.