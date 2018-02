Janez Žurga je bil, ko je decembra 2015 ubil svojega 61-letnega očima Dušana Stražiščarja, bistveno zmanjšano prišteven. Vse, kar je storil po očimovi smrti, pa je bilo v povsem prištevnem stanju. To sta bistveni ugotovitvi izvedenskega mnenja psihiatrične izvedenke dr. Martine Žmuc Tomori – že sedme strokovnjakinje, ki so jo na sojenju Žurgi vprašali o podrobnostih duševnega stanja obtoženca. Doslej angažirani izvedenci so imeli o tem zelo različna mnenja, a kaže, da so z zaslišanjem Tomorijeve temu vprašanju vendarle prišli do dna.

Kot smo že pisali, je Janez Žurga usodnega 17. decembra doma na Rakeku očima najprej pretepel, ga nato z nožem petnajstkrat zabodel v obraz, vrat in hrbet, ko je omahnil na posteljo, pa z blazinama zadušil. Očitno sta se pred tem sprla, zakaj natančno, ni jasno, ni pa dvoma, da se je krvnik z očimovim avtom nato odpeljal proti Obali. Med potjo je ukradel registrski tablici in ju namestil na avto ter materi poslal sporočilo, kaj je storil. Že prej je na stopnicah pred vhodom v hišo pustil list s sporočilom: Pokličite policijo, ne v sobo, Dušan mrtev, pravica na sodišču, resno, srečno, oprostite.

Od prištevnosti do neprištevnosti

Na prvem sojenju je sodni senat pod vodstvom Gorazda Fabjančiča sprejel ugotovitve komisije za izvedenska mnenja pri ljubljanski medicinski fakulteti, da je bil Žurga v usodnih trenutkih prišteven. Takrat so ga obsodili na 15 let zapora. Toda sodba je nato padla, saj so višji sodniki menili, da je treba vprašanje prištevnosti natančneje in bolj argumentirano doreči. Tako se ves čas ponovljenega sojenja, ki ga zdaj vodi sodnica Vesna Podjed, ukvarjajo ravno s tem. Senatu dela izvedenci niso olajšali, saj njihove ugotovitve ne bi mogle biti bolj vsaksebi. Klinični psiholog dr. Bojan Zalar in psihiatrinja Blanka Kores Plesničar sta ocenila, da je bil Žurga v času napada prišteven, klinična psihologinja dr. Sanja Šešok in psihiatrinja dr. Bojana Avguštin Avčin, da je bil bistveno zmanjšano prišteven, psihiater dr. Dragan Terzič pa, da je bil povsem neprišteven. Zaslišali so tudi psihiatra dr. Petra Preglja, ki je Žurgo obravnaval v drugi zadevi (sodili so mu zaradi tatvine registrskih tablic) in ga je takrat ocenil za neprištevnega.

V vsej tej zmedi se je sodišče odločilo za novega izvedenca. Na podlagi vseh dosedanjih ugotovitev je dr. Martina Žmuc - Tomori zdaj izdelala pisno izvedensko mnenje, danes pa so jo še zaslišali. Kot je pojasnila, ima Žurga več osebnostnih motenj, delno gre za dedne dejavnike, delno pa zunanje. Njegovo otroštvo je bilo težko in bil je močno čustveno prikrajšan. Na mamo je bil zelo navezan, po drugi strani pa je bil pogosto sam in jo je zelo pogrešal. Čutil se je zapuščenega, neupoštevanega in izločenega. Ob vstopu v šolo se je to pokazalo z vedenjskimi motnjami, ki so se nadaljevale v puberteti, ko je začel uživati še nedovoljene droge, predvsem marihuano, postopoma pa tudi druge psihoaktivne snovi, ki lahko povzročijo občutek ogroženosti od okolja. Prvič se je na psihiatriji zdravil leta 2011, pozneje še petkrat.