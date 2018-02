Eden od slovenskih ribičev, ki so dobili kazni zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu, Silvano Radin je za STA pojasnil, da zaradi burje noben ribič v tem tednu ni bil na morju. Zadnjo kazen hrvaških organov je sicer prejel prejšnji ponedeljek. Ker pa so pri izdajanju kazni datumi pomešani, ne izključuje, da bo prejel še kakšno kazen s starejšim datumom.

Puljski odvetnik Ivica Senjak, ki zastopa slovenske ribiče na Hrvaškem, je za STA navedel, da je do četrtka sedem slovenskih ribičev (od tega pet fizičnih in dve pravni osebi) prejelo skupno 48 kazni, katerih skupni znesek znaša okoli 305.000 kun (nekaj manj kot 41.000 evrov). Kot je dodal, iz medijev prihajajo določene napovedi novih kazni, ki pa jih sam ne more potrditi.

Po njegovem vedenju so se sicer vsi slovenski ribiči, ki so doslej dobili kazni od hrvaških organov, oglasili zaradi pritožb. Vse so mu bile tudi predložene. Kot je spomnil odvetnik, je Slovenija z zakonom uredila finančno podporo ribičem za postopke na Hrvaškem glede plačila pravne pomoči in morebitnih plačil kazni v sodnih postopkih, pri čemer znesek ni zakonsko omejen. Senjak je ob tem ponovil prepričanje, da bodo s pritožbami uspešni in da izdane kazni nimajo pravne osnove.

Slovenska policija je sicer od 29. decembra lani, ko je Slovenija začela izvajati razsodbo arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško, do vključno srede v slovenskem morju obravnavala skupno 61 incidentov. V njih je bilo skupno udeleženih 110 hrvaških plovil, od tega 69 policijskih in 41 ribiških, so za STA navedli na Generalni policijski upravi. Glede izdanih kazni pa so na policiji pojasnili, da gre za posamezne prekrškovne postopke, ki jih posebej ne spremljajo, zaradi velikega interesa novinarjev pa so javnost seznanili zgolj s pošiljanjem prvega paketa teh postopkov.