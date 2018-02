Še prejšnji mesec so z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki ga vodi Anja Kopač Mrak, sporočili, da bodo podjetju A.T. Kearney za svetovanje pri reorganizaciji centrov za socialno delo (CSD) plačali 268.217 evrov. Zdaj pa so sporočili, da so okvirno vrednost pogodbe povečali na 340.594 evrov. »Predvideni časovni okvir se je zamaknil za eno leto in bo tako reorganizacija CSD zaključena s prvim oktobrom 2018, zato so se posledično spremenile tudi nekatere aktivnosti, predvidene v javnem naročilu,« pojasnjujejo na ministrstvu.