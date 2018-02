V novi olimpijski disciplini v curlingu, igri mešanih dvojic, je Krušelnicki s svojo soprogo Anastazijo Brizgalovo (poročila sta se lani) pred desetimi dnevi osvojil bron. A le nekaj dni pozneje je Mednarodni olimpijski komite (MOK) uradno sporočil novico o njegovem dopinškem prekršku, mednarodno športno razsodišče (Cas) je proti njemu takoj uvedlo preiskavo, sočasno pa je bil tudi suspendiran z OI. Pozitiven – tako na testu A kot B – naj bi bil na meldonij, ki je na seznamu prepovedanih poživil Svetovne protidopinške agencije (Wada) od 1. januarja 2016, v zgolj dveh dneh pa naj bi padel na dveh dopinških testih. Gre za redek primer, da je bil športnik testiran dvakrat v tako kratkem času, toda Cas takšne zadeve obravnava le kot en dopinški prekršek.

Cas, ki ima začasno arbitražo na prizorišču iger v Pjongčangu, je zaslišanje 25-letnega Rusa napovedal za včeraj zjutraj po slovenskem času, vendar je dopinški grešnik že vnaprej napovedal, da se ga ne bo udeležil. »Pozitiven test je bil zame velik šok. A ko sem pretehtal pluse in minuse, sem se odločil, da se ne udeležim zaslišanja. Glede na trenutna pravila bi bilo to nekoristno in brezpredmetno. Prav tako bi bilo neumno zanikati dva pozitivna testa. Pripravljen sem na primerno kazen,« je dejal Aleksander Krušelnicki.

Iz ruskega olimpijskega tabora so sprva prihajali celo namigi, da naj bi Krušelnickemu prepovedano sredstvo podtaknili v napitek, a se je to kmalu izkazalo za neresnično. Ruski igralec curlinga nenavadno trdi, da je kriv uradne kršitve pravil, zanika pa kakršno koli uporabo dopinga. »Nikoli nisem kršil pravil športa ali uporabljal dopinga,« je prek olimpijske delegacije olimpijskih športnikov Rusije in ruske tiskovne agencije Tass sporočil Krušelnicki. Včeraj zjutraj po slovenskem času je Cas sprva sporočil, da bo kljub Rusovi odpovedi zaslišanja izpeljal sejo v Pjongčangu. A kmalu je nastala sprememba, kajti ustni predstavitvi sta se odrekla tudi MOK in Svetovna curling zveza (WCF), zato je dokončno odločitev o tem primeru sprejel na osnovi pisnih pojasnil vseh vpletenih strani.

Cas je sklenil, da Krušelnickemu (prav tako pa tudi njegovi sotekmovalki Anastaziji Brizgalovi) odvzame bronasto kolajno s tekme mešanih dvojic. Olimpijsko odličje bosta – takšno odločitev je včeraj sprejel MOK – namesto njiju dobila Norvežana Magnus Nedregotten in Kristin Skaslien, ki sta ju Rusa 13. februarja na tekmi za tretje mesto na OI v Južni Koreji premagala z 8:4. Norvežana bosta kolajni dobila na posebni slovesnosti še pred koncem letošnjih zimskih iger v Pjongčangu.