Čeprav v slovenskem taboru pretirane zaskrbljenosti zaradi prihajajoče tretje kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo proti Črni gori niso kazali, se vsi po vrsti dobro zavedajo, za kako pomembno preizkušnjo gre. Sistem tekmovanja je namreč tak, da tri najboljše reprezentance iz vsake skupine prenesejo medsebojne rezultate v drugi del, medtem ko se izidi proti zadnjemu brišejo. Ker je Slovenija že klonila na gostovanju pri Španiji, bi jo morebitni današnji poraz postavil v položaj, ko bi morala povratni domači tekmi obvezno dobiti. Ker bosta peti in šesti obračun prvega dela kvalifikacij na vrsti konec junija in v začetku julija, bodo reprezentance lahko računale tudi na igralce iz evrolige in lige NBA, kar pomeni, da bo naloga vse prej kot lahka. Prav zaradi tega je v mislih igralcev in strokovnega štaba le zmaga proti Črni gori.

Morača svojevrsten paradoks

Selektor Zvezdan Mitrović, ki je po evropskem prvenstvu zamenjal Bogdana Tanjevića, ima podobno kot Rado Trifunović na voljo oslabljeno moštvo. Slovenija ne more računati na Gorana in Zorana Dragića, Luko Dončića, Anthonyja Randolpha in Alekseja Nikolića, pri Črni gori so odsotni Nikola Vučević, Bojan Dubljević, Tyrese Rice, Dino Radončić in Marko Todorović, tokrat pa naj bi zaradi poškodb manjkala še Nemanja Đurišić in Petar Popović. Novinec v reprezentanci je naturaliziran Američan Derek Needham, ki je v letošnji sezoni gonilna sila Mornarja. Trifunović in igralci so na ponedeljkovem zboru v en glas ponavljali, da v Podgorici ni enostavno igrati, kar je svojevrsten paradoks. Dvorana Morača je namreč na tekmah Budućnosti polna le na obračunih proti Crveni zvezdi in Partizanu, drugače pa bolj napol prazna, a kljub temu predstavlja izredno težko osvojljivo trdnjavo. Tudi na prvi domači tekmi proti Španiji, ki jo je Črna gora izgubila s 66:79, je bilo mogoče opaziti precej praznih sedežev, vzdušje na tribunah pa ni bilo nič kaj navijaško.

A napolnjenost dvorane ne bo imela velike vloge pri razpletu. Slovenski reprezentanti vse misli usmerjajo le na nasprotnika in predstavo na parketu. Selektor Trifunović od prvega dne moštvo pripravlja na fizično igro, ki jo gojijo Črnogorci. »Trdih prijemov in tudi udarcev ne bo manjkalo. Na nas bo, da ostanemo mirni in osredotočeni,« je poudaril Rado Trifunović, ki mu je nekaj skrbi povzročalo stanje Gašperja Vidmarja. Prav 30-letnemu Ljubljančanu robustna igra še kako ustreza, a je v dnevih pred reprezentančnim zborom z visoko temperaturo obležal v postelji, tri dni pa celo preživel v bolnišnici. To mu je vzelo nekaj moči in kilogramov, a ne želje in motivacije. S soigralci je pred odhodom v Podgorico treniral normalno, zato bojazni zaradi njegovega morebitnega nenastopa ni. »Bomo videli, kako se bo Gašper počutil, zagotovo pa bo nastopil. Sicer ima v Žigi Dimcu odlično menjavo, ob tem pa imamo pripravljene še nekatere druge rešitve, ki jih na tem mestu ne bi razkrival,« je miren selektor.